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Ракурс
Снежный шторм в США. Фото: Фото: NSP Troop C в Facebook

Снежный шторм и наводнение в США: число жертв возросло, пострадали более 50 млн человек (ФОТО, ВИДЕО)

29 дек 2018, 12:10
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Снежный шторм и мощные дожди в США унесли жизни уже шести человек.

Сейчас непогода бушует в штатах Дакота, Небраска и Миннесота. Эти американские регионы засыпало снегом, после метелей начались дожди. Отдельные дороги оказались не проездными. Об этом сообщает CNN.

Мощные ливни вызвали наводнения. В результате наводнений в штатах Луизиана и Миссисипи уже пострадали более 50 млн человек.

Жертвами снежной бури в США стали уже шесть человек. Фото: NSP Troop C в Facebook

В одном из городков в штате Луизиана погибла 58-летняя жительница от того, что на ее дом на колесах упало дерево. В штате Теннеси погибли три человека, которые путешествовали с палатками. Они утонули во время попытки пересечь ручей.

Из-за непогоды на американских дорогах произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Один человек в результате ДТП погиб — прохожего сбил фургон, поскольку водитель из-за плохой видимости не увидел мужчину.

Напомним, на Среднем Западе и юго-востоке Соединенных Штатов Америки свирепствует снежный шторм. Непогода досталась штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота. По состоянию на 28 декабря погибли два человека.

Источник: Ракурс


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