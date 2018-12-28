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Ракурс
Жертвами непогоды в США стали два человека. Фото: flickr.com

Снежная буря в США наделала беды: два человека погибли, сотни авиарейсов отменили (ФОТО, ВИДЕО)

28 дек 2018, 10:39
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Снежный шторм обрушился на Средний Запад и Юго-Восток Соединенных Штатов Америки.

По информации USA Today, жертвами бури стали по меньшей мере два человека. Один из погибших попал в дорожно-транспортное происшествие из-за сложной ситуации на дорогах.

Синоптики заявляют, что снежная буря добралась к штатам Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.

Вследствие непогоды в аэропортах отменили 865 авиарейсов, еще 7 тыс. рейсов были задержаны.

Снежный шторм в США. Фото: USA Today

По словам представителя метеорологической компании AccuWeather, в отдельных штатах наблюдаются очень плохие погодные условия. Порывистыми остаются ветра, снегопады продолжают бушевать. Дождь со снегом и сильный ветер создали сложную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны.

Больше всего снега насыпало в штате Миннесота, здесь намело более 45 см снега.

Напомним, в ноябре наводнения, буреломы и оползни всколыхнули Италию. Жертвами стихии стали более 12 человек, в основном это пожилые люди, которые погибли в результате падения деревьев.


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