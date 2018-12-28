Снігова буря в США наробила лиха: двоє осіб загинули, сотні авіарейсів скасували (ФОТО, ВІДЕО)

Жертвами негоди в США стали двоє осіб. Фото: flickr.com

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Сніговий шторм обрушився на Середній Захід і Південний Схід Сполучених Штатів Америки.

За інформацією USA Today, жертвами бурі стали щонайменше двоє осіб. Один із загиблих потрапив у дорожньо-транспортну пригоду через складну ситуацію на дорогах.

Синоптики заявляють, що снігова буря дісталася штатів Канзас, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота та Міннесота.

Внаслідок негоди в аеропортах скасували 865 авіарейсів, ще 7 тис. рейсів були затримані.

За словами представника метеорологічної компанії AccuWeather, в окремих штатах спостерігаються дуже погані погодні умови. Поривчастими залишаються вітри, снігопади продовжують вирувати. Дощ із снігом та сильний вітер створили складну ситуацію на дорогах у низці північних і центральних районів країни.

Найбільше снігу насипало в штаті Міннесота, тут намело понад 45 см снігу.

Нагадаємо, у листопаді повені, буреломи та зсуви ґрунту сколихнули Італію. Жертвами стихії стали понад 12 осіб, здебільшого це люди похилого віку, які загинули внаслідок падіння дерев.