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Ракурс
Сніговий шторм у США. Фото: Фото: NSP Troop C у Facebook

Сніговий шторм та повені у США: кількість жертв зросла, постраждали понад 50 млн осіб (ФОТО, ВІДЕО)

29 гру 2018, 12:10
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Сніговий шторм та потужні дощі в США забрали життя вже шістьох осіб.

Наразі негода вирує у штатах Дакота, Небраска та Мінесота. Ці американські регіони засипало снігом, після заметілей почалися дощі. Окремі дороги виявилися непроїзними. Про це повідомляє CNN.

Потужні зливи спричинили повені. Унаслідок повеней у штатах Луїзіана та Міссісіпі вже постраждали понад 50 млн осіб.

Жертвами сніжної бурі в США стали вже шестеро осіб. Фото: NSP Troop C у Facebook

В одному із містечок в штаті Луїзіана загинула 58-річна мешканка від того, що на її будинок на колесах впало дерево. У штаті Теннесі загинула жінка та двоє чоловіків, які подорожували з наметами. Вони потонули під час спроби перетнути струмок.

Через негоду на американських дорогах сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. Одна людина внаслідок ДТП загинула — перехожого збив фургон, оскільки водій через погану видимість не помітив чоловіка.

Нагадаємо, на Середньому Заході та Південному Сході Сполучених Штатів Америки лютує сніговий шторм. Негода дісталася штатів Канзас, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота та Міннесота. Станом на 28 грудня жертвами бурі було двоє осіб.

Джерело: Ракурс


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