Олександр Усик став найкращим боксером року за версією журналу The Ring

Олександр Усик став боксером 2018 року. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Боксер із України Олександр Усик названий авторитетним журналом The Ring кращим боксером цього року.

У 2018 році український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі виходив на ринг тричі. У Всесвітній боксерській Суперсерії Усик переміг Майріса Бриєдіса із Латвії та росіянина Мурата Гассієва. Після цих поєдинків українець зібрав всі чемпіонські пояси важкої ваги. Про це повідомляє сайт журналу.

Наприкінці року Усик у Манчестері провів видовищний бій проти бійця із Великої Британії Тоні Белью. Українець відправив суперника на настил рингу у восьмому раунді та захистив титул чемпіона.

Наразі Усик є чемпіоном світу за версією WBC, WBO, IBF і WBA та володарем поясу журналу The Ring.

Нагороду «Тренер року» за версією The Ring отримав Анатолій Ломаченко — батько українського боксера Василя Ломаченка, який цьогоріч допоміг синові перемогти двох непростих суперників — Хорхе Лінареса та Хосе Педрасу. Також Ломаченко-старший допомагав Усику перед боями з Гассіевим та Белью.

Найкращим поєдинком року видання назвало бій Геннадія Головкіна проти Сауля Алвареса.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик став кращим боксером 2018 року за версією ESPN.