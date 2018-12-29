Александр Усик стал лучшим боксером года по версии журнала The Ring

Александр Усик стал боксером 2018 года. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116262-aleksandr-usik-stal-luchshim-bokserom-goda-po-versii-jurnala-the-ring.html

Racurs.ua

Боксер из Украины Александр Усик назван авторитетным журналом The Ring лучшим боксером этого года.

В 2018 году украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе выходил на ринг трижды. Во Всемирной боксерской суперсерии Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии и россиянина Мурата Гассиева. После этих поединков украинец собрал все чемпионские пояса тяжелого веса. Об этом сообщает сайт журнала.

В конце года Усик в Манчестере провел зрелищный бой против бойца из Великобритании Тони Белью. Украинец отправил соперника на настил ринга в восьмом раунде и защитил титул чемпиона.

Сейчас Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA и обладателем пояса журнала The Ring.

Награду «Тренер года» по версии The Ring получил Анатолий Ломаченко — отец украинского боксера Василия Ломаченко, который в этом году помог сыну победить двух непростых соперников — Хорхе Линареса и Хосе Педрасу. Также Ломаченко-старший помогал Усику перед боями с Гассиевым и Белью.

Лучшим поединком года издание назвало бой Геннадия Головкина против Сауля Алвареса.

Напомним, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN.