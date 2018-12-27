На Киевщине произошло два ДТП с участием маршруток, 15 человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

На Киевщине произошло ДТП. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Киевской области 27 декабря зафиксировали два ДТП с участием общественного транспорта. В результате аварий телесные повреждении различной ступней тяжести получили около 15 пассажиров, все они госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, в 6.30 произошла авария в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знамянка.

Правоохранители установили, что водитель маршрутки «ГалАЗ», выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время в автобус врезался грузовик DAF (ДАФ), который двигался в попутном направлении.

В больницы попали с травмами различной тяжести шесть пассажиров.

Вторая авария произошла на трассе Киев-Одесса в 7.25 на контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь. Маршрутный автобус Mercedes Sprinter (Мерседес Спринтер) столкнулся с грузовиком. Девять пассажиров каретой скорой помощи были доставлены в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, спасательными и медики.

Напомним, 21 декабря ДТП с участием маршрутки произошло в Волынской области. Госпитализация понадобилась пятерым пассажирам.