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Ракурс
На Киевщине произошло ДТП. Фото: flickr.com

На Киевщине произошло два ДТП с участием маршруток, 15 человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

27 дек 2018, 10:58
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В Киевской области 27 декабря зафиксировали два ДТП с участием общественного транспорта. В результате аварий телесные повреждении различной ступней тяжести получили около 15 пассажиров, все они госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, в 6.30 произошла авария в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знамянка.

Правоохранители установили, что водитель маршрутки «ГалАЗ», выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время в автобус врезался грузовик DAF (ДАФ), который двигался в попутном направлении.

В больницы попали с травмами различной тяжести шесть пассажиров.

Вторая авария произошла на трассе Киев-Одесса в 7.25 на контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь. Маршрутный автобус Mercedes Sprinter (Мерседес Спринтер) столкнулся с грузовиком. Девять пассажиров каретой скорой помощи были доставлены в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, спасательными и медики.

Напомним, 21 декабря ДТП с участием маршрутки произошло в Волынской области. Госпитализация понадобилась пятерым пассажирам.

Источник: Ракурс


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