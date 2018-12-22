На Волыни перевернулась маршрутка, 11 человек пострадали (ФОТО)

ДТП произошло на Волыни с участием маршрутки. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

ДТП с участием маршрутки произошло в Волынской области 21 декабря. Госпитализация понадобилась пяти пассажирам.

Пресс-служба полиции области сообщила, что авария произошла после обеда вблизи села Чмикос Любомльского района.

Полицейские установили, что 49-летний водитель маршрутки Mercedes-Benz Sprinter 313 (Мерседес-Бенц Спринтер) сообщением «Лесная Песня — Нововолынск», пытался совершить обгон и во время маневра съехал в кювет. В результате этого микроавтобус перевернулся.

В ДТП травмировались 11 пассажиров маршрутного такси. Скорая помощь доставила в больницу пятерых из них.

Следователи начали по факту аварии уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, 21 декабря вблизи Киева произошла авария с участием маршрутки. Из-за гололеда водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и транспорт перевернулся. В результате аварии восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.