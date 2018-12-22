Британская полиция задержала неизвестных, которые запускали дроны на территории лондонского аэропорта

Полиция задержала неизвестных, которые запускали БПЛА в аэропорту «Гатвик». Фото: flickr.com

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Полицейские задержали двух неизвестных, которые запускали беспилотные летательные аппараты на территории аэропорта «Гатвик» и вблизи его. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сассекса.

Нарушителей задержали 21 декабря. В полиции решили пока не разглашать имена задержанных.

Правоохранители призвали пассажиров аэропорта быть бдительными и помогать полицейским выявлять нарушителей.

«Расследование до сих пор продолжается, и мы продолжаем работать в аэропорту, чтобы исключить в будущем вторжение беспилотных летательных аппаратов на территорию аэропорта», — отметили в полиции Сассекса.

Напомним, 19 декабря в аэропорту «Гатвик», что расположен в 40 км от Лондона, произошла чрезвычайная ситуация — в воздушном пространстве взлетно-посадочной полосы обнаружили дронов. На аэродроме и прилегающей к нему территории вооруженные полицейские на протяжении нескольких дней охотились на владельцев беспилотников.

Администрация аэропорта 21 декабря отменила 100 авиарейсов, в результате этого пострадали более 120 тыс. пассажиров.