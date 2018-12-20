Дрон парализовал аэропорт в Лондоне: полиция ищет владельца, 760 авиарейсов отложены на неопределенное время (ФОТО)

Дрон парализовал аэропорт в Лондоне

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Racurs.ua

В международном аэропорту «Гатвик», расположенном в 40 км от Лондона, и прилегающей территории вооруженные полицейские продолжают охотиться на владельца беспилотника, который, по мнению правоохранителей, намеренно запускает дрон в воздушное пространство взлетно-посадочной полосы.

Десятки полицейских и снайперов в четверг, 20 декабря, ищут пилота-экспериментатора, из-за которого на неопределенное время отложены 760 авиарейсов. Как пишет The Guardian, вылет из аэропорта отложили как минимум до 16.00, однако полицейские пока не могут ответить, когда аэропорт возобновит свою работу. Десятки тысяч пассажиров продолжают ожидать своих рейсов.

Напомним, чрезвычайная ситуация в «Гатвике» произошла вечером 19 декабря.

«Эта ситуация затронет 110 тыс. пассажиров. Вероятно, большинство рейсов будут отменены или перенесены», — сообщил главный операционный директор компании «Гатвик» Крис Вудроф.

Полиция не верит в то, что этот инцидент связан с терроризмом, но не исключает умышленные действия с целью срыва работы аэропорта накануне праздников.

Напомним, что 14 декабря стало известно об инциденте в Мексике, где пассажирский «Боинг-737» получил повреждения носовой части при посадке в аэропорту города Тихуана. Предполагается, что самолет столкнулся с дроном, ведь только столкновение с большим и тяжелым объектом могло нанести «Боину» настолько серьезные повреждения.

Между тем пассажиры, застрявшие в «Гатвике», стараются не унывать: