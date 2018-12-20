Дрон паралізував аеропорт у Лондоні: поліція шукає власника, 760 авіарейсів відкладено на невизначений час (ФОТО)

Дрон паралізував аеропорт у Лондоні

https://racurs.ua/ua/n115920-dron-paralizuvav-aeroport-u-londoni-policiya-shukaie-vlasnyka-760-aviareysiv-vidkladeno.html

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У міжнародному аеропорту «Гатвік», розташованому за 40 км від Лондона, та прилеглій території озброєні поліцейські продовжують полювати на власника безпілотника, який, на думку правоохоронців, навмисно запускає дрон у повітряний простір злітно-посадкової смуги.

Десятки поліцейських та снайперів впродовж четверга, 20 грудня, шукають пілота-експериментатора, через якого на невизначений час відкладено 760 авіарейсів. Як пише The Guardian, вильоти із аеропорту відклали щонайменше до 16.00, однак поліцейські наразі не можуть відповісти, коли аеропорт відновить свою роботу. Десятки тисяч пасажирів продовжують очікувати на свої рейси.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація у «Гатвіку» сталася 19 грудня ввечері.

«Ця ситуація зачепить 110 тис. пасажирів. Ймовірно, переважна більшість рейсів будуть скасовані або перенесені», — зазначив головний операційний директор компанії «Гатвік» Кріс Вудроф.

Поліція не вірить у те, що цей інцидент пов’язаний із тероризмом, але припускають навмисні дії задля зриву роботи аеропорту напередодні свят.

Нагадаємо, 14 грудня стався інцидент у Мексиці, де пасажирський «Боїнг-737» отримав пошкодження носової частини при посадці в аеропорту міста Тіхуана. Припускають, що літак зіткнувся з дроном, адже тільки зіткнення із чималим і важким об'єктом могло завдати «Боїнгу» настільки серйозних ушкоджень.

Тим часом пасажири у «Гатвіку» намагаються не сумувати: