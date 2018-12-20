«Укрпошта» продовжить доставляти пенсії та зупинить скорочення відділень

«Укрпошта» з 17 грудня зупиняє скорочення мережі відділень, фото: «Дніпроград»

https://racurs.ua/ua/n115919-ukrposhta-prodovjyt-dostavlyaty-pensiyi-ta-zupynyt-skorochennya-viddilen.html

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«Укрпошта» домовилася з Пенсійним фондом щодо продовження доставляння пенсій та соціальних виплат у 2019 році.

Відповідні протоколи вже підписали регіональні управління обох відомств, повідомляє прес-служба «Укрпошти».

Зазначається, що такої домовленості вдалося досягти завдяки виділеним держкомпанії 500 млн грн на покриття збитків, пов’язаних з наданням цієї послуги.

Також компанія з 17 грудня призупиняє скорочення мережі відділень у сільській місцевості. Відповідний наказ 14 грудня підписав очільник «Укрпошти» Ігор Смілянский.

Звільнених раніше співробітників компанії готові працевлаштувати на вакантні посади.

Також заплановано відновити роботу 50 відділень зв’язку та відкрити ще 11 нових відділень.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Петро Порошенко зустрічався зі Смілянським з приводу ситуації, яка склалася довкола «Укрпошти». Тоді була озвучена ініціатива виділити компанії додатково 500 млн грн. Ця сума покликана компенсувати збитки держкомпанії, а також дозволити підняти пенсії листоношам.

Раніше Смілянський заявляв, що на кожній доставці «Укрпошта» втрачає 19 грн.