«Укрпочта» продолжит доставлять пенсии и остановит сокращение отделений

«Укрпочта» с 17 декабря останавливает сокращение сети отделений, фото: «Дніпроград»

https://racurs.ua/n115919-ukrpochta-prodoljit-dostavlyat-pensii-i-ostanovit-sokraschenie-otdeleniy.html

Racurs.ua

«Укрпочта» договорилась с Пенсионным фондом о продолжении доставки пенсий и социальных выплат в 2019 году.

Соответствующие протоколы уже подписали региональные управления обоих ведомств, сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Отмечается, что такой договоренности удалось достичь благодаря выделенным госкомпании 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с предоставлением этой услуги.

Также компания с 17 декабря приостанавливает сокращение сети отделений в сельской местности. Соответствующий приказ 14 декабря подписал глава «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Уволенных ранее сотрудников компании готовы трудоустроить на вакантные должности.

Также запланировано восстановить работу 50 отделений связи и открыть еще 11 новых отделений.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко встречался со Смелянским по поводу ситуации, сложившейся вокруг «Укрпочты». Тогда была озвучена инициатива выделить компании дополнительно 500 млн грн. Эта сумма призвана компенсировать убытки госкомпании, а также позволить поднять пенсии почтальонам.

Ранее Смелянский заявлял, что на каждой доставке «Укрпочта» теряет 19 грн.