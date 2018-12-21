«Похитители Рождества»: из-за полетов дронов близ аэропорта Лондона отменили 100 рейсов, пострадали 120 тыс. пассажиров (ФОТО)

Полиция ищет дроны, которые «похититель Рождества» запускает близ аэропорта Лондона

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Работа одного из крупнейших в Британии лондонского аэропорта «Гатвик» сегодня будет частично возобновлена после 36-ти часов хаоса из-за полетов дронов близ взлетно-посадочной полосы.

Примерно 100 авиарейсов будет отменены в пятницу, 21 декабря, пишет The Guardian. По данным СМИ Британии, за минувшие сутки необычно крупные дроны в районе аэропорта замечали более 50 раз.

Руководство «Гатвика» заявило, что взлетно-посадочная полоса в настоящий момент открыта, и небольшому числу рейсов удастся сегодня совершить вылет или посадку в аэропорту. Ожидается, что поначалу работа аэропорта будет существенно ограничена.

Тысячи пассажиров по-прежнему находятся в терминалах воздушных ворот Лондона в ожидании вылета. В свою очередь, полиция продолжает поиски владельца дронов, которые на этой неделе заблокировали работу аэропорта в период рождественских каникул, когда пассажиропоток существенно возрастает. В общей сложности свыше 120 тыс. пассажиров должны были быть перевезены рейсами, которые пришлось отменить в силу форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, чрезвычайная ситуация в «Гатвике» произошла вечером 19 декабря после обнаружения дронов в воздушном пространстве взлетно-посадочной полосы. В аэропорту, расположенном в 40 км от Лондона, и прилегающей территории вооруженные полицейские на протяжении нескольких дней охотятся на владельца беспилотника, который, по мнению правоохранителей, намеренно запускает дрон на территорию «Гатвика».