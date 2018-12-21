Социологический опрос показал, что украинцы разочаровались во власти, но продолжают надеяться на лучшее будущее

Опрос: украинцы оценили уровень жизни. Фото: Главред

https://racurs.ua/n115960-sociologicheskiy-opros-pokazal-chto-ukraincy-razocharovalis-vo-vlasti-no-prodoljaut-nadeyatsya.html

Racurs.ua

Институт социологии Национальной академии наук Украины и фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провели социологический опрос среди украинцев и узнали, как сейчас граждане Украины оценивают свою жизнь. Об этом сообщил пресс-центр института социологии.

Опрос показал, что украинцы оценивают свою жизнь как тяжелую. Преимущественно они разочарованы в возможности влиять на действия власти, но не собираются выходить на протесты. Надежда и тревога — это основные чувства, когда украинцы думают о будущем.

Почти 60% опрошенных оценили политическую ситуацию в Украине как напряженную, 28% — как взрывоопасную. Благополучной ситуацию в стране считают 1,9% опрошенных.

50% опрошенных украинцев заявили об отсутствии политических лидеров и политических сил, которые могли бы эффективно управлять страной. Лишь 15% украинцев убеждены, что способны влиять на действия правительства.

60% опрошенных считают себя, прежде всего, гражданами Украины. Также в обществе больше преобладают проевропейские настроения, чем склонность к союзу с Россией и Беларусью (48% против 22%). Главным чувством последних лет для украинцев остается надежда — так ответили 43% опрошенных.

Опрос провели 13−29 сентября 2018 года среди 1 тыс. 800 респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированных Россией.

Напомним, что опрос показал, готово ли общество к третьему Майдану.