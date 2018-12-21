Соціологічне опитування показало, що українці зневірені у владі, але продовжують сподіватися на краще майбутнє

Опитування: українці оцінили рівень життя. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n115960-sociologichne-opytuvannya-pokazalo-scho-ukrayinci-odnochasno-znevireni-ale-nadiutsya.html

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Інститут соціології Національної академії наук України та фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провели соціологічне опитування серед українців та дізналися, як зараз громадяни України оцінюють своє життя. Про це повідомив прес-центр інституту соціології.

Опитування показало, що українці оцінюють своє життя як важке. Переважно вони зневірені у своєму майбутньому та в можливості впливати на дії влади, але не збираються виходити на протести. Надія й тривога — це основні почуття, коли українці думають про майбутнє.

Майже 60% опитаних оцінили політичну ситуацію в Україні як напружену, 28% — як вибухонебезпечну. Благополучною ситуацію в країні вважають 1,9% опитаних.

50% опитаних українців заявили про відсутність політичних лідерів та політичних сил, які могли б ефективно керувати країною. Лише 15% українців переконані, що здатні впливати на дії уряду.

60% опитаних вважають себе передусім громадянами України. Також у суспільстві переважають проєвропейські настрої, аніж схильність до союзу з Росією та Білоруссю (48% проти 22%). Головним почуттям останніх років для українців залишається надія — так відповіли 43% опитаних.



Опитування провели 13−29 вересня 2018 року серед 1 тис. 800 респондентів з усіх регіонів України, окрім окупованих Росією.

Нагадаємо, що опитування показало, чи готове суспільство до третього Майдану.