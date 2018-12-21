У звітах «Батьківщини» знайшли невідповідності: НАЗК передало справу Нацполіції

У звітах партії Юлії Тимошенко знайшли невідповідності. Фото: "Батьківщина"

https://racurs.ua/ua/n115957-nazk-peredalo-nacpolicii-materialy-za-troma-politychnymy-partiyamy.html

Racurs.ua

Політичні партії «Батьківщина», УКРОП і «Соціал-демократична партія» (СДП) вказали недостовірні відомості у своїх звітах. Відповідні порушення виявило Національне агенство із запобігання корупції, про що повідомляється на сайті відомства.

НАЗК знайшло недостовірні дані в фінансових звітах вказаних партій за 2018 рік і запідозрило їх у причетності до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 159−1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії).

Після виявлення порушень всі відомості за даним фактом було передано до Національної поліції України. Щодо «Батьківщині» передали одразу три матеріали, щодо УКРОПУ та СДП — по два.

Також у НАЗК нагадали, що протягом 2016−2017 років спрямували до Нацполіції 19 матеріалів щодо 16-ти політичних партій, які теж підозрювали у порушенні порядку фінансування їхньої діяльності.

Раніше «Ракурс» писав, що НАЗК виявило адміністративні порушення у звітах кількох політсил. Після їх аналізу до суду було спрямовано 12 протоколів щодо діяльності партій «За життя», «Жінки за майбутнє", «Партії пенсіонерів України», «Української національної консервативної партії» та «Народної екологічної партії».