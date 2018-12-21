Кабмін закликав перевірити облгази через додаткові нарахування у платіжках за опалення

Гройсман під час години запитань до уряду в Раді. Фото: VGroysman у Twitter

https://racurs.ua/ua/n115959-kabmin-zaklykav-pereviryty-oblgazy-cherez-dodatkovi-narahuvannya-u-platijkah-za-opalennya.html

Racurs.ua

Через додаткові нарахування у платіжках за опалення облгази в Укрїні перевірять. Про це 21 грудня під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляється на його сторінці у Twitter.

За його словами, уряд офіційно звернувся до Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг з проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

«Це монопольна історія. З монополістами треба діяти жорстко, щоб вони не виходили за межі здорового глузду і закону. Ніяких попередніх нарахувань та донарахувань від монополістів у платіжках за тепло бути не може. Їх оплачувати не потрібно, і вони не мають впливу на субсидії», — заявив глава Кабміну.

Також Гройсман повідомив, що уряд та НКРЕКП розпочали працювати над тим, щоб здешевити приєднання до електромереж, оскільки в багатьох регіонах така послуга коштує великих грошей. Нацкомісія вже підготувала рішення, яке передбачає суттєве зниження оплати.

Крім того, глава уряду додав, що Фонд енергоефективності, який запрацює в 2019 році, дозволить закумулювати мінімум 7 млрд грн. Ці гроші влада направить на енергозбереження і на енергоефективні технології в житловому фонді.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення підвищити тариф на електроенергію для оптових споживачів на 2% з 1 січня 2019 року.