Кабмин призвал проверить облгазы из-за дополнительных начислений в платежках за отопление

Гройсман во время часа вопросов к правительству в Раде. Фото: VGroysman в Twitter

https://racurs.ua/n115959-kabmin-prizval-proverit-oblgazy-iz-za-dopolnitelnyh-nachisleniy-v-platejkah-za-otoplenie.html

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Из-за дополнительных начислений в платежках за отопление облгазы в Укриане проверят. Об этом 21 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на его странице в Twitter.

По его словам, правительство официально обратилось к Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

«Это монопольная история. С монополистами надо действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Никаких предварительных начислений и доначислений от монополистов в платежках за тепло быть не может. Их оплачивать не нужно, и они не имеют влияния на субсидии», — заявил глава Кабмина.

Также Гройсман сообщил, что правительство и НКРЭКУ начали работу, чтобы удешевить присоединение к электросетям, поскольку во многих регионах такая услуга стоит больших денег. Нацкомиссия уже подготовила решение, которое предусматривает существенное снижение оплаты.

Кроме того, глава правительства добавил, что Фонд энергоэффективности, который заработает в 2019 году, позволит аккумулировать минимум 7 млрд грн. Эти деньги власть направит на энергосбережение и на энергоэффективные технологии в жилом фонде.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение повысить тариф на электроэнергию для оптовых потребителей на 2% с 1 января 2019 года.