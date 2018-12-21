В отчетах «Батькивщины» нашли несоответствия: НАПК передало дело Нацполиции

В отчетах партии Юлии Тимошенко нашли несоответствия. Фото: "Батькивщина"

https://racurs.ua/n115957-napk-peredalo-nacpolicii-materialy-po-trem-politicheskim-partiyam.html

Racurs.ua

Политические партии «Батькивщина», УКРОП и «Социал-демократическая партия» (СДП) указали недостоверные сведения в своих отчетах. Соответствующие нарушения выявило Национальное агентство по предупреждению коррупции, о чем сообщается на сайте ведомства.

НАПК нашло недостоверные данные в отчетах указанных партий за 2018 год и заподозрило их в причастности к уголовным преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 159−1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка финансирования политической партии).

После выявления нарушений все сведения по данному факту были переданы в Национальную полицию Украины. В отношении «Батькивщины» передали сразу три материала, касательно УКРОПа и СДП — по два.

Также в НАПК напомнили, что в течение 2016−2017 годов направили в Нацполицию 19 материалов в отношении 16-ти политических партий, заподозренных в нарушении порядка финансирования их деятельности.

Ранее «Ракурс» писал о том, что НАПК выявило административные нарушения в отчетах нескольких политсил. После их анализа в суд были направлены 12 протоколов касательно деятельности партий «За жизнь», «Женщины за будущее», «Партии пенсионеров Украины», «Украинской национальной консервативной партии» и «Народной экологической партии».