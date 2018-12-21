«Викрадачі Різдва»: через польоти дронів біля аеропорту Лондона скасовано 100 рейсів, постраждало 120 тис. пасажирів (ФОТО)

Поліція шукає дрони, які «викрадач Різдва» запускає поблизу аеропорту Лондона

https://racurs.ua/ua/n115962-vykradachi-rizdva-cherez-poloty-droniv-bilya-aeroportu-londona-skasovano-100-reysiv.html

Racurs.ua

Робота одного з найбільших у Великій Британії лондонського аеропорту «Гатвік» сьогодні буде частково відновлена після 36-ти годин хаосу у зв’язку з польотами дронів поблизу злітно-посадкової смуги.

Приблизно 100 авіарейсів скасують у п’ятницю, 21 грудня, пише The Guardian. За даними ЗМІ Британії, минулої доби незвично великі дрони в районі аеропорту помічали понад 50 разів.

Керівництво «Гатвіка» заявило, що злітно-посадкова смуга наразі відкрита, і незначній кількості рейсів вдасться сьогодні зробити виліт або посадку в аеропорту. Очікується, що спочатку робота аеропорту буде істотно обмежена.

Тисячі пасажирів як і раніше перебувають у терміналах повітряних воріт Лондона в очікуванні вильоту. У свою чергу, поліція продовжує пошуки власника дронів, які цього тижня заблокували роботу аеропорту в період різдвяних канікул, коли пасажиропотік значно збільшується. В цілому понад 120 тис. пасажирів повинні були бути перевезені рейсами, які довелося скасувати через форс-мажорні обставини.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація у «Гатвіку» сталася ввечері 19 грудня після виявлення дронів в повітряному просторі злітно-посадкової смуги. В аеропорту, розташованому за 40 км від Лондона, і прилеглій території озброєні поліцейські впродовж декількох днів полюють на власника безпілотника, який, на думку правоохоронців, навмисно запускає дрон на територію «Гатвіка».