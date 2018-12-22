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Ракурс
ДТП сталася на Волині за участю маршрутки. Фото: flickr.com

На Волині перекинулася маршрутка, 11 осіб постраждали (ФОТО)

22 гру 2018, 10:34
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ДТП за участю маршрутки сталася у Волинській області 21 грудня. Госпіталізація знадобилася п’ятьом пасажирам.

Прес-служба поліції області повідомила, що автопригода сталася по обіді поблизу села Чмикос Любомльського району.

Поліцейські встановили, що 49-річний водій маршрутки Mercedes-Benz Sprinter 313 (Мерседес-Бенц Спрінтер) сполученням «Лісова Пісня — Нововолинськ», намагався здійснити обгін та під час маневру з’їхав у кювет. Внаслідок цього мікроавтобус перекинувся.

В автопригоді травмувалися 11 пасажирів маршрутного таксі. Швидка допомога доправила в лікарні п’ятьох із них.

Слідчі розпочали за фактом аварії кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

На Волині перекинулося маршрутне таксі. Фото: ДСНС області

Нагадаємо, 21 грудня поблизу Києва сталася аварія за участю маршрутки. Через ожеледицю водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Внаслідок аварії восьмеро осіб дістали травми різного ступеню тяжкості й були доправлені до лікарні.

Джерело: Ракурс


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