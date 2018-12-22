На Волині перекинулася маршрутка, 11 осіб постраждали (ФОТО)

ДТП сталася на Волині за участю маршрутки. Фото: flickr.com

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ДТП за участю маршрутки сталася у Волинській області 21 грудня. Госпіталізація знадобилася п’ятьом пасажирам.

Прес-служба поліції області повідомила, що автопригода сталася по обіді поблизу села Чмикос Любомльського району.

Поліцейські встановили, що 49-річний водій маршрутки Mercedes-Benz Sprinter 313 (Мерседес-Бенц Спрінтер) сполученням «Лісова Пісня — Нововолинськ», намагався здійснити обгін та під час маневру з’їхав у кювет. Внаслідок цього мікроавтобус перекинувся.

В автопригоді травмувалися 11 пасажирів маршрутного таксі. Швидка допомога доправила в лікарні п’ятьох із них.

Слідчі розпочали за фактом аварії кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 21 грудня поблизу Києва сталася аварія за участю маршрутки. Через ожеледицю водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Внаслідок аварії восьмеро осіб дістали травми різного ступеню тяжкості й були доправлені до лікарні.