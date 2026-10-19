Лисиці тероризують Волинь, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n216904-volyn-zitknulasya-z-navalou-lysyc-ova.html

Ракурс

У Волинській області почастішали випадки появи лисиць і вовків поблизу населених пунктів.

Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив т. в. о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк за результатами проведеної оперативної наради.

Хижаки заходять на території приватних господарств, нападають на свійських тварин, виходять на дороги та з’являються в місцях, де перебувають люди, зокрема діти. Такі випадки є неодноразовим, що створює занепокоєння серед жителів і потребує належного реагування, — наголосив він.

Романюк зазначив, що особливо гостро проблема стоїть у прикордонних громадах, де є значні лісові масиви.