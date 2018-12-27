На Київщині сталося дві автопригоди за участю маршруток, 15 осіб постраждали (ФОТО, ВІДЕО)

На Київщині сталася ДТП. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116170-na-kyyivschyni-stalosya-dvi-avtoprygody-za-uchastu-marshrutok-15-osib-postrajdaly-foto-video.html

Racurs.ua

У Київській області 27 грудня зафіксували дві ДТП за участю громадського транспорту. Внаслідок аварій тілесні ушкодженні різного ступнею тяжкості дістали близько 15 пасажирів, всі вони госпіталізовані.

Як повідомили в прес-службі поліції області, о 6.30 сталася аварія в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам'янка.

Правоохоронці встановили, що водій маршрутки «ГалАЗ», виконуючи зупинку для посадки пасажира, зупинився частково на правій смузі руху. У цей час в автобус врізалася вантажівка DAF (ДАФ), яка рухалася у попутному напрямку.

В лікарні потрапили з травмами різної тяжкості шестеро пасажирів.

Друга автопригода сталася на трасі Київ-Одеса о 7.25 на контрольно-пропускному пункті міста Біла Церква. Маршрутний автобус Mercedes Sprinter (Мерседес Спрінтер) зіткнувся з вантажівкою. Дев’ятеро пасажирів каретою швидкої допомоги були доправлені до лікарні.

Наразі на місці ДТП працюють поліцейські, рятувальними та медики.

Нагадаємо, 21 грудня ДТП за участю маршрутки сталася у Волинській області. Госпіталізація знадобилася п’ятьом пасажирам.