Прикордонники на період новорічних свят перейшли на посилений режим несення служби, фото: ТСН

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Українські прикордонники фіксують переміщення великих колон військової техніки і особового складу вздовж кордону з Росією.

Наразі ситуація спокійна, пропуск на всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) здійснюється в штатному режимі, але, через ризики на кордоні, більш ретельно. Про це в коментарі телеканалу «112 Україна» повідомив прес-секретар Держприкордонслужби (ДПСУ) Олег Слободян.

Вчора в ДПСУ повідомляли, що прикордонники на період новорічних свят переходять на посилений режим несення служби. Особливу увагу приділятимуть жителям з країн міграційного ризику. У переліку цих країн є, зокрема, й Росія. Йдеться про поглиблену перевірку документів та протидію спробам завезення до України небезпечних речовин та зброї.

Нагадаємо, вчора о 14.00 в України припинилася дія воєнного стану, запровадженого на місяць у низці прикордонних областей через відкриту агресію з боку Росії. Про це під час вчорашнього засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) заявив президент України Петро Порошенко.

Водночас, за словами президента, військово-політична ситуація за цей час не дуже змінилася — агресор не відвів танки, проте збільшив кількість артилерії та підтягнув «Гради».