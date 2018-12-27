Пограничники на период новогодних праздников перешли на усиленный режим несения службы, фото: ТСН

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Украинские пограничники фиксируют перемещение больших колонн военной техники и личного состава вдоль границы с Россией.

Сейчас ситуация спокойная, пропуск на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) осуществляется в штатном режиме, но, из-за рисков на границе, более тщательно. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы (ГПСУ) Олег Слободян.

Вчера в ГПСУ сообщали, что пограничники на период новогодних праздников переходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание будет уделяться жителям из стран миграционного риска. В перечне этих стран есть, в том числе, и Россия. Речь идет об углубленной проверке документов и противодействии попыткам ввоза в Украину опасных веществ и оружия.

Напомним, вчера в 14.00 в Украине прекратилось действие военного положения, введенного на месяц в ряде приграничных областей из-за открытой агрессии со стороны России. Об этом во время вчерашнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Петр Порошенко.

Однако, по словам президента, военно-политическая ситуация за это время не очень изменилась — агрессор не отвел танки, увеличил количество артиллерии и подтянул «Грады».