Автобус із пасажирами перекинувся на Львівщині, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

ДТП на Львівщині. Фото: Ігор Зінкевич у Facebook

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Racurs.ua

На Львівщині перекинувся пасажирський автобус. Є постраждалі, які дістали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Автопригода сталася вранці 29 грудня поблизу населеного пункту Запитів. Очевидці автопригоди повідомили, що зіткнулися приміський автобус та легковий автомобіль Audi (Ауді). Про аварію 29 грудня координатор громадської організації «Варта 1» Ігор Зінкевич написав на власній сторінці у Facebook.

За словами свідків, в автомобіля «Ауді» вистрілило заднє ліве колесо, внаслідок чого іномарку почало «кидати» по трасі. Водій маршрутки намагався уникнути прямого зіткнення та маневрував.

Транспортні засоби все ж зіткнулися: автобус з’їхав у кювет, а легковик врізався у бордюр.

Наразі невідомо, скільки осіб дістали травми внаслідок ДТП.

Нагадаємо, 27 грудня у Київській області сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участю громадського транспорту. Внаслідок аварій тілесні ушкодженні різного ступнею тяжкості дістали близько 15 пасажирів із двох маршруток.