Росія заборонила імпорт низки товарів із України

Росія відповіла на українські санкції. Фото: Nc4.info

https://racurs.ua/ua/n116266-rosiya-zaboronyla-import-nyzky-tovariv-iz-ukrayiny.html

Racurs.ua

Росія ввела заборону на імпорт низки українських товарів. Таким чином у Москві відповіли на українські санкції.

Про це 29 грудня написав глава російського уряду Дмитро Медведєв на власній сторінці у Twitter.

«Підписав відповідну постанову», — йдеться у повідомленні.

У заяві, яка опублікована на сайті російського уряду вказано, що заборона стосується товарів, які виробляються на території України або ж слідують до РФ через українську територію.

Затверджено список товарів, які потрапляють під заборону. Це промислові товари, сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

У російському уряді зазначають, що Москва може скасувати економічні обмеження, якщо Київ скасує ембарго на товари з РФ.

Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року заборону на ввезення в Україну певних російських товарів. До затвердженого переліку входять: харчова продукція, косметичні засоби особистої гігієни, продукція хімічної промисловості для сільського господарства, залізничне обладнання.

Згодом, 27 грудня, Кабінет міністрів 4.130.128.33/ua/n116189-kabmin-rozshyryv-embargo-na-rosiyski-tovary.html" target="_blank">розширив перелік російських товарів, щодо яких застосовуються санкції. Під заборону потрапили кукурудзяний крохмаль, глюкоза, сироп із глюкози, мальтодекстрин (натуральний підсолоджувач) та мальтодекстриновий сироп російського виробництва.