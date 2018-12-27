Кабмін розширив ембарго на російські товари

Під заборону потрапив кукурудзяний крохмаль російського виробництва, фото: prom.st

https://racurs.ua/ua/n116189-kabmin-rozshyryv-embargo-na-rosiyski-tovary.html

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Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання розширив перелік російських товарів, щодо яких застосовуються санкції. Ці товари заборонено ввозити на територію України.

Тепер під заборону потрапили кукурудзяний крохмаль, глюкоза, сироп із глюкози, мальтодекстрин (натуральний підсолоджувач) та мальтодекстриновий сироп російського виробництва, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Ці товари, зокрема, застосовуються в кондитерській галузі.

Раніше під санкції Кабміну потрапили засоби особистої гігієни, хлористий калій, залізничне обладнання, хімічна продукція сільськогосподарського призначення, а також низка харчових продуктів (кава, чай, алкогольні вироби та молочна продукція).

Нагадаємо, нещодавно свій перелік антиросійських санкцій також розширила Рада національної безпеки та оборони (РНБО). До цього переліку потрапили особи та компанії, які підтримували чи сприяли здійсненню агресивних дій Росії щодо нашої держави.

Зокрема, до санкційного списку потрапили особи, пов’язані з проведенням на окупованих територіях Донбасу фейкових виборів у листопаді, та російські військовослужбовці й силовики, причетні до захоплення українських кораблів в акваторії Керченської протоки.