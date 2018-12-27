Кабмин расширил эмбарго на российские товары

Под запрет попал кукурузный крахмал российского производства, фото: prom.st

https://racurs.ua/n116189-kabmin-rasshiril-embargo-na-rossiyskie-tovary.html

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Кабинет министров во время сегодняшнего заседания расширил перечень российских товаров, в отношении которых применяются санкции. Эти товары запрещено ввозить на территорию Украины.

Теперь под запрет попали кукурузный крахмал, глюкоза, сироп из глюкозы, мальтодекстрин (натуральный подсластитель) и сироп из мальтодекстрина российского производства, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Эти товары, в частности, применяются в кондитерской отрасли.

Ранее под санкции Кабмина попали средства личной гигиены, хлористый калий, железнодорожное оборудование, химическая продукция сельскохозяйственного назначения, а также ряд пищевых продуктов (кофе, чай, алкогольные изделия и молочная продукция).

Напомним, недавно свой перечень антироссийских санкций также расширил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В этот перечень вошли лица и компании, которые поддерживали или способствовали совершению агрессивных действий России в отношении нашей страны.

В частности, в санкционный список попали лица, связанные с проведением на оккупированных территориях Донбасса фейковых выборов в ноябре, а также российские военнослужащие и силовики, причастные к захвату украинских кораблей в акватории Керченского пролива.