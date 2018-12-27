У Туреччині випробували авіабомбу: снаряд зі швидкістю звуку пробив метр бетону (ВІДЕО)

У Туреччині випробували унікальну авіабомбу. Фото: Warspot

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У Туреччині успішно провели випробування унікальної авіаційної бомби вітчизняного виробництва.

Вибуховий пристрій не тільки подолав швидкість звуку, а й успішно вразив ціль — бетонну стіну, укріплену сталевими арматурами, товщина якої сягає 1 м, передає «Анадолу».

Випробування авіабомби проводилися на території бази HABRAS, розташованої у провінції Конья.

Снаряд, вага якого досягає 1 т, зумів перевищити швидкість звуку, а це 343 м/с або 1191,6 км/год. Окрім того, в процесі випробувань її розігнали до швидкості 1850 км/год. Ціллю авіабомби була бетонна стіна, товщина якої сягала 1 м і яка була додатково укріплена арматурою зі сталі. Турецька бомба без проблем змогла пробити перешкоду.

Нагадаємо, в травні поточного року в США випробували «гравітаційну» ядерну бомбу, робота над модифікацією якої тривала протягом 7 років. У США говорять про те, що ця бомба втричі потужніша за попередні версії. Перша партія бомб надійде на озброєння США до 2020 року.