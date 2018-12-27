Арешт директора РІА «Новости Украина» Вишинського продовжили ще на місяць

Кирило Вишинський / Фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n116187-aresht-dyrektora-ria-novosty-ukrayna-vyshynskogo-prodovjyly-sche-na-misyac.html

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Арешт директора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського продовжили ще на місяць — до 27 січня. Відповідне рішення у четвер ухвалив Херсонський міський суд.

Сторона обвинувачення просила подовжити арешт на 50 днів. На думку прокурорів, існують ризики, що Вишинський може переховуватися від слідства, оскільки крім українського громадянства, він має ще й російське, пише 112.ua.

У відповідь адвокати Вишинського пропонували взяти на поруки свого підзахисного. Сам директор РІА «Новости Украина» наголошує на своїй невинуватості, а справу називає політично мотивованою.

Нагадаємо, Вишинського затримали 1 травня у Києві. Його підозрюють у державній зраді та здійсненні підривної інформаційної діяльності.

За інформацією СБУ, Вишинський щомісяця отримував від Росії 53 тис. євро. За цю суму він готував інформаційні матеріали, які виправдовували агресію Росії. Окрім того, Вишинський має російську медаль «За повернення Криму».