Арест директора РИА «Новости Украина» Вышинского продлили еще на месяц

Кирилл Вишинский / Фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n116187-arest-direktora-ria-novosti-ukraina-vyshinskogo-prodlili-esche-na-mesyac.html

Racurs.ua

Арест директора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского продлили еще на месяц — до 27 января. Соответствующее решение в четверг принял Херсонский городской суд.

Сторона обвинения просила продлить арест на 50 дней. По мнению прокуроров, существуют риски, что Вышинский может скрыться от следствия, поскольку, помимо украинского гражданства, у него еще есть и российское, пишет 112.ua.

В ответ адвокаты Вышинского предлагали взять на поруки своего подзащитного. Сам директор РИА «Новости-Украина» настаивает на своей невиновности, а дело называет политически мотивированным.

Напомним, Вышинского задержали 1 мая в Киеве. Его подозревают в государственной измене и осуществлении подрывной информационной деятельности.

По информации СБУ, Вышинский ежемесячно получал от России 53 тыс. евро. За эту сумму он готовил информационные материалы, которые оправдывали агрессию России. Кроме того, Вышинский является обладателем российской медали «За возвращение Крыма».