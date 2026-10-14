Неизвестный убил пятерых военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Фото:

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Ракурс

Масове вбивство українських військовослужбовців сталося у Харківській області.

У вівторок, 13 жовтня, невідомий зловмисник з автомата відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Правоохоронці встановлюють особу причетного до злочину. Про це 72-га ОмБР 14 жовтня повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що до розстрілу українських військових можуть бути особи, які є громадянами Росії. Наразі тривають заходи зі встановлення всіх обставин вбивства та розшуку стрілка.

Додаткові подробиці у підрозділі не розголошують через безпекові обмеження.

Харківська обласна прокуратура поінформувала, що чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п’ятеро загинули. Розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 жовтня у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. В обласному центру вводили спеціальну поліцейську операцію «Грім».