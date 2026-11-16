Украинский надводный дрон Sargan 3000 уничтожил российский МБЭК. Фото:

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Ракурс

Український морський дрон Sargan-3000 з кулемета знищив російський надводний безпілотник.

Морський безекіпажний катер Sargan 3000 за допомогою автоматичної турелі знищив черговий російський МБеК. Попри складні умови та темну пору доби, українські військові виявили ворожу ціль і успішно її ліквідували. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Facebook.

Кожна така операція — це ще один крок до безпечного українського моря та захисту наших рубежів! — зазначили у ВМС.

Як відомо, Sargan-3000 — це сучасний український багатоцільовий надводний безпілотний катер (МБЕК), який офіційно перебуває на озброєнні Військово-морських сил ЗСУ. Бойовий радіус дії цього безпілотника становить до 1 тис. 600 км, а сам МБЕК здатний розвивати швидкість від 40 до 55 вузлів (приблизно до 102 км/год). Він може нести до 450 кг корисного вантажу або озброєння й для керування використовує супутниковий зв’язок Starlink.

Нагадаємо, 21 жовтня українські Військово-морські сили ЗСУ показали, як український морський безпілотний катер «Sargan 3000» знищив ворожий шахед дроном-перехоплювачем «Sting».