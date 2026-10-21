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Знищення ворожого «шахеда», скріншот відео
Морський безпілотник знищив ворожий «шахед» дроном-перехоплювачем (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216954-morskyy-bezpilotnyk-znyschyv-vorojyy-shahed-dronom-perehopluvachem-video.htmlРакурс
Український морський безпілотний катер «Sargan 3000» знищив ворожий шахед дроном-перехоплювачем «Sting».
Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ВМС ЗСУ.
Українські воїни постійно адаптуються до нових викликів та роблять усе можливе для захисту цивільного населення та інфраструктури, — наголошують у ВМС.