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Уничтожение вражеского «шахеда», скриншот видео
Морской беспилотник уничтожил вражеский «шахед» дроном-перехватчиком (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216954-morskoy-bespilotnik-unichtojil-vrajeskiy-shahed-dronom-perehvatchikom-video.htmlРакурс
Український морський безпілотний катер «Sargan 3000» знищив ворожий шахед дроном-перехоплювачем «Sting».
Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ВМС ЗСУ.
Українські воїни постійно адаптуються до нових викликів та роблять усе можливе для захисту цивільного населення та інфраструктури, — наголошують у ВМС.