Український морський безпілотний катер «Sargan 3000» знищив ворожий шахед дроном-перехоплювачем «Sting».

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ВМС ЗСУ.

Українські воїни постійно адаптуються до нових викликів та роблять усе можливе для захисту цивільного населення та інфраструктури, — наголошують у ВМС.