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Ракурс
Уничтожение вражеского «шахеда», скриншот видео

Морской беспилотник уничтожил вражеский «шахед» дроном-перехватчиком (ВИДЕО)

21 окт 2026, 19:52
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Український морський безпілотний катер «Sargan 3000» знищив ворожий шахед дроном-перехоплювачем «Sting».

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ВМС ЗСУ.

Українські воїни постійно адаптуються до нових викликів та роблять усе можливе для захисту цивільного населення та інфраструктури, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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