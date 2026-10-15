Задержали стрелка, убившего пятерых военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Фото:

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Ракурс

Затримано чоловіка, який застрелив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ на Харківщині.

Зловмисника спіймали протягом 24 годин від моменту скоєння злочину. У розшуку та затриманні стрілка брали участь співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та військовослужбовці Національної гвардії. Про це прес-центр СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили у Telegram.

Виявилося, що убивця — 36-річний російський військовий родом з Санкт-Петербурга. Окупант служив у 1009-му мотострілецькому полку Збройних сил Росії. Раніше він був засуджений на території держави-агресора за вчинення злочину.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.

Подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватимуть слідчі Служби безпеки України, — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, 13 жовтня у Харківській області невідомий чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї по військовослужбовцях, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п’ятеро загинули. Жертвами нападу були бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.