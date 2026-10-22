Йеменские хуситы массированно атаковали Саудовскую Аравию. Фото:

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Єменські хусити завдали нових ударів по Саудівській Аравії.

Воєнне угруповання здійснило атаку на саудитів протягом останніх 48 годин. Під прицілом були військові відомства та об'єкти критичної інфраструктури в Саудівській Аравії. Про це заявив військовий речник хуситів Ях’я Сарі, пише Al Jazeera.

Обстрілів зазнали Міністерство оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді, об'єкти енергетичної компанії Saudi Aramco в Янбу, а також Міжнародний аеропорт Абха та Міжнародний аеропорт короля Фахда в Даммамі. Саудівська влада заявила про двох загиблих в Даммамі.

Зазначається, що цей масований удар стався на тлі загального загострення та ескалації конфлікту в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що Ємен розпочне великий контрнаступ для повернення всіх територій, які контролюють підтримувані Іраном хусити. Планується відновити контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, життєво важливою артерією для світової торгівлі та експорту нафти з Саудівської Аравії. Також уряд хоче відвоювати столицю країни місто Сану, яке знаходиться під контролем хуситів.