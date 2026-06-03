Иранские БпЛА атаковали аэропорт Кувейта, есть пострадавшие. Фото: AP

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Іранські безпілотники атакували міжнародний аеропорт Кувейту.

БпЛА Ірану вдарили по Кувейту через кілька годин після обміну ракетними ударами між Іраном та США у регіоні. Внаслідок іранської атаки влада Кувейту призупинила комерційні авіарейси. Про це повідомило видання Associated Press.

За словами бригадного генерала Сауда Абдулазіз Аль-Отайбі, який є представником Міноборони Кувейту, через атаку «низки ворожих безпілотників» будівля пасажирського терміналу зазнала значних пошкоджень, також є поранені серед персоналу та пасажирів.

Як відомо, аеропорт у Кувейті відновив роботу лише 1 червня після закриття в лютому через попередні атаки. Авіакомпанія Kuwait Airways вирішила тимчасово зупинити рейси до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, днями Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль стратегічно важливий замок Бофор на півдні Лівану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже назвав цю подію «вирішальним етапом» військової операції проти угруповання «Хезболла». Контроль над замком та прилеглими висотами має важливе значення для безпеки населених пунктів Ізраїлю, які розташовані поблизу кордону.

Джерело: Associated Press