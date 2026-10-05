Ємен проведе масштабну військову операцію проти хуситів. Фото:

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Ракурс

Ємен розпочне великий контрнаступ для повернення всіх територій, які контролюють підтримувані Іраном хусити.

На меті військової операції — відновити контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, життєво важливою артерією для світової торгівлі та експорту нафти з Саудівської Аравії. Також уряд хоче відвоювати столицю країни місто Сану, яке знаходиться під контролем хуситів. Відповідну заяву влада зробила 4 жовтня, пишуть Reuters та Axios.

Урядові збройні сили продовжуватимуть наступ доти, доки не буде звільнено від влади терористичних бойовиків, — заявив президент Ємену Рашад аль-Алімі у телевізійному зверненні.

Представник Збройних сил Ємену закликав хуситів скласти зброю.

Зазначається, що єменська влада планувала контрнаступ упродовж багатьох тижнів. Допомагала з цим Саудівська Аравія. В операції беруть участь десятки тисяч сухопутних військ, лояльних до єменського уряду.

Натомість хусити на вихідних обстрілювали в ОАЕ об'єкти державної нафтової компанії Aramco.

Хусити («Ансар Аллах») з 2014 року контролюють столицю Ємену Сану та великі території на північному заході країни, де проживає більша частина населення. У минулі роки бойовики витримали низку атак з боку Саудівської Аравії, ОАЕ та із західних союзників, а також модернізували своє озброєння за допомогою Ірану.

Нагадаємо, у липні єменські хусити ввели морську блокаду Саудівської Аравії. Як вони заявляли, це була відповідь на те, що Саудівська Аравія «майже 12-річній термін блокувала єменські порти та аеропорти, а також розграбували ресурси країни». Ці дії призвели до різкого погіршення гуманітарної ситуаціїв Ємені.

Джерело: Reuters, Axios