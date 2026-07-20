Йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии. Фото:

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Єменські хусити ввели морську блокаду Саудівської Аравії.

Такою буде відповідь на те, що Саудівська Аравія майже 12-річній блокувала єменські порти та аеропорти, а також розграбували ресурси країни. Ці дії призвели до різкого погіршення гуманітарної ситуаціїв Ємені. Про це 20 липня заявив представник хуситів Ях’ї Сарі.

Збройні сили Ємену оголошують морську блокаду злочинного саудівського ворога, виходячи з принципу око за око. Вона набирає чинності одразу після оприлюднення цієї заяви, — йдеться у заяві.

Також представник хуситів наголосив, що угруповання готове до подальшої ескалації у відповідь на будь-які дії Саудівської Аравії.

Як відомо, конфлікт між Саудівською Аравією та хуситами загострився минулого тижня, коли Ер-Ріяд вдарив по аеропорту в Сані. Після цього хусити атакували аеропорт на півдні Саудівської Аравії. Це був найсерйозніший спалах конфлікту між ними з часу укладення перемир’я у 2022 році.

Нагадаємо, 15 липня США здійснили нову атаку по Ірану, яка тривала сім годин. Американські війська тоді вдарили по іранських ракетних і безпілотних комплексах, військово-морських об'єктах і системах берегової оборони. Було уражено десяток військових цілей поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах країни.