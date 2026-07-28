Ирак обвинил Украину в причастности к атакам на территории страны. Фото:

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Ракурс

Ірак звинуватив Україну в причетності до атак на території країни.

Радник з питань нацбезпеки Іраку Касім аль Абуді в ефірі місцевого телеканалу заявив, що 27 липня силовики затримали кілька груп, які нібито на замовлення України здійснили низку атак на іракській території. Він не повідомив, які саме об'єкти були атаковані. Сказав лише, що триває розслідування.

Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на цю заяву. Речник МЗС Георгій Тихий у Facebook поінформував, що влада Іраку офіційно не зверталася до України з претензіями, а про звинувачення Київ дізналася з телебачення.

Вважаємо неприпустимим та безвідповідальним, коли високопосадовець дружньої держави публічно поширює такі заяви без належної доказової бази. Це суперечить принципам взаємної поваги та завдає шкоди українсько-іракським відносинам, — йдеться у повідомленні.

За словами Тихого, Україна незмінно розглядає Ірак як важливого партнера на Близькому Сході. І закликав владу Іраку належним чином відреагувати та «не допустити використання державних інституцій для поширення дезінформації в інтересах третіх країн».

Нагадаємо, 25 липня МЗС Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі й заявило, що країна захищатиме свої інтереси та нацбезпеку відповідно до принципу самооборони згідно з міжнародним правом. Тегеран назвав напад на своє судно актом агресії та звинуватив Київ у спробах розширити війну в Україні.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Іран із першого року повномасштабної війни надав Росії тисячі безпілотників «Шахед», а згодом передав ще й ліцензії на виробництво цих БпЛА.