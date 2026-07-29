Украина должна возместить ущерб за затопленное иранское судно в Каспийском море, заявили в Тегеране. Фото:

https://racurs.ua/n215286-ukraina-budet-vynujdena-vozmestit-uscherb-za-zatoplennoe-iranskoe-sudno-mid.html

Ракурс

Україна має відшкодувати збитки за затоплене іранське судно в Каспійському морі.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив главу МЗС Ірану Аббас Арагчі, що атака на іранське судно не була навмисною. Також він анголосив, що Київ не прагне ескалації. Про це Арагчі повідомив на сторінці в соціальній мережі Х.

Іранський міністр також зазначив, що Тегеран не зацікавлений у подальшому загостренні ситуації. При цьому він додав, що будь-які дії проти громадян чи інтересів Ірану є неприйнятними. Також Тегеран вимагає від Києва компенсації збитків за удар по іранському торговому судну.

Іран також не прагне ескалації… Проте дав зрозуміти, що будь-які атаки на його громадян чи інтереси є неприйнятними. Завдані збитки мають бути відшкодовані, — йдеться у повідомленні.

Перед цим виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга після телефонної розмови з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі написав у соцмережі Х, що всі дії України спрямовані виключно на захист держави від агресії РФ та «ніколи не мали на меті завдати ударів по цивільних суднах чи мирних людях».

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський заявив про «дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря» і згадав за судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном.

Того ж дня Іран звинуватив Україну в атаці на своє торговельне судно. У Тегерані заявили про одного загиблого та одного пораненого члена екіпажу, а також наголосили про право на удар по Україні у відповідь.