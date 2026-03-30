Иран обвинил Украину в «агрессии» — в МИДе отреагировали

В МІД України відреагували на заявлення Ірану щодо «агресії»

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані у листі до генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша та Ради Безпеки заявив, що Тегеран вважає Україну «співучасницею військової агресії США та Ізраїлю» через відправлення українських фахівців з протидії безпілотників до країн Близького Сходу.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на своїй сторінці у соціальній мережі X відреагував на ці закиди.

Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, він бреше, — зазначив Тихий.

Він наголосив, що майже 60 тис. безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року.