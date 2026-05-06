Китай продолжает продавать России и Ирану компоненты для производства дронов типа «Шахед».

Китай продовжує продавати Росії та Ірану компоненти для виробництва дронів типу «Шахед».

Маловідомі невеликі китайські компанії відкрито експортують компоненти для дронів подвійного призначення, включаючи двигуни, акумулятори, волоконно-оптичні кабелі та мікросхеми, до Ірану та РФ. Постачання відбувається всупереч санкціям США. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що офіційна інформація митної служби КНР свідчить, що сотні контейнерів із товарами постачаються до Росії та Ірану. Серед них — двигуни, оптоволоконні кабелі, гіроскопи та літій-іонні батареї, які використовуються в ударних БпЛА типу Shahed-136.

З’ясувалося, що значна частина деталей проходить через дистриб’юторів у материковому Китаї та Гонконгу, звідки відправляється кінцевим одержувачам. Оплата проходить через підставні компанії.

WSJ та аналітичні групи пишуть, що суми поставок обчислюються сотнями мільйонів доларів. Зокрема, з 2023 по 2024 рік компанії Китаю напряму поставили російським заводам деталей для дронів для щонайменше 63 млн дол.

У США заявляють, що таку торгівлю важко зупинити, бо БпЛА залежать від звичайних комерційних деталей, які легко переміщувати через глобальні ланцюги поставок. А Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Пекін дотримується експортного контролю відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо, в березні ГУР повідомило, що Росія почала застосовувати для обстрілів України нову крилату ракету під назвою «Изделие-30». У цій ракеті містяться компоненти виробників США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів. А окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 розроблений росіянами.

Джерело: The Wall Street Journal