Украинская разведка обнародовала данные 66 судов теневого флота РФ, Ирана и Венесуэлы. Фото:

https://racurs.ua/n211730-gur-obnarodovalo-dannye-o-66-sudah-tenevogo-flota-rf-irana-i-venesuely.html

Ракурс

Українська розвідка оприлюднила дані 66 суден тіньового флоту РФ, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

У ГУР розкрили діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ). Танкерний флот цих компаній з 2023 року надає послуги Росії, а судна прикриваються реєстрацією компаній в Європейському Союзі. Відомості про відповідні кораблі розміщені в розділі «Морські судна». Про це Головне управління розвідки 28 січня повідомило у Facebook.

Топ-менеджер групи — громадянин Великої Британії Nikolay Spichenok, який тривалий час працює на керівних посадах у АТ «Совкомфлот». Це товариство є найбільшою державною судноплавною компанією РФ.

Сам «Совкомфлот» перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції. А танкери з «орбіти» цього товариства залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели й масово змінюють прапори на російські. Таким чином вони фактично підтверджують свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів Росії.

Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини РФ, що передбачає розширення цивільного флоту під російським прапором та використання його для забезпечення «національних інтересів» у Світовому океані, посилення мобілізаційної готовності в морській сфері, інтеграцію цивільних суден й екіпажів до складу збройних сил Росії у воєнний час.

Українська розвідка закликала капітанів та екіпажів суден тіньового флоту уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.

Нагадаємо, 20 січня американські військові затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до так званого тіньового флоту РФ. Це судно стало сьомими танкером, який захопили після того, як лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив блокаду всіх підсанкційних суден, що прямують до або з Венесуели.