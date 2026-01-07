Танкер Marinera задержали в Северной Атлантике, фото: Европейское командование Вооруженных сил США

США після понад двотижневого переслідування затримали у Північній Атлантиці танкер Marinera, раніше відомий як Bella-1.

Про це сьогодні, 7 січня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомило Європейське командування Збройних сил США.

Операцію виконали підрозділи Міністерства національної безпеки США за підтримки Департаменту війни, демонструючи комплексний підхід уряду для захисту батьківщини, — вказано в повідомленні.

Міністр оборони США Піт Хегсет зробив репост цього повідомлення на своїй сторінці у X, зазначивши, що блокада венесуельської нафти «залишається в повній силі — у будь-якій точці світу».

Раніше цей танкер прослизнув через морську блокаду США у Карибському морі та опирався американським спробам його затримати.

Минулого місяця американська берегова охорона вперше спробувала перехопити це судно. Згодом танкер Bella-1 було зареєстровано під російським прапором і перейменовано в Marinera.

Агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела повідомляє, що операція відбулася поблизу Ісландії силами берегової охорони та американськими військовими.

Поряд перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен, котрі, за інформацією ЗМІ, раніше були надіслані Росією для супроводження танкера. Зазначається, що не було жодних ознак протистояння між американськими та російськими військовими силами.

Від Москви не було жодного коментаря. Проте російське державне ЗМІ RT опублікувало зображення вертольота, що зависає біля корабля.

Ймовірно, це був перший випадок за останній час, коли американські військові захопили судно під російським прапором, — зазначає Reuters.

Берегова охорона США також перехопила ще один пов’язаний з Венесуелою танкер у водах Латинської Америки — супертанкер M Sophia під прапором Панами, який перебуває під санкціями.

Згідно з даними судноплавства та джерелами, він вирушив із венесуельських вод на початку січня у складі флоту кораблів, що перевозили венесуельську нафту до Китаю в «темному режимі» або з вимкненим транспондером.

Джерело: Європейське командування Збройних сил США, Піт Хегсет, Reuters