Во время задержания танкера, скриншот видео

США захопили танкер Olina в Карибському басейні — вже п’яте за останні тижні судно — на тлі активізації зусиль Вашингтона щодо стримування експорту венесуельської нафти.

Про це сьогодні, 9 січня, повідомило агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб США.

Це судно раніше мало назву Minerva M і потрапило під санкції США за перевезення російської нафти. Зараз танкер ходить під прапором Східного Тимору. Востаннє він передавав дані про своє місце перебування у середині листопада у виключній економічній зоні Венесуели.

За інформацією агентства, американці захопили танкер біля берегів острова Тринідад, що поруч із Венесуелою. Зазначається, що минулого тижня, незабаром після того, як США захопили Ніколаса Мадуро, Olina вийшла з Венесуели повністю завантажена нафтою у складі флотилії, проте через морську блокаду з боку США танкер був змушений повернути назад.

Південне Командування Збройних сил США на своїй сторінці у соцмережі X опублікувало відео захоплення судна.

У повідомленні командування вказано, що це була спільна операція кількох американських відомств:

Сьогодні вранці наші спільні міжвідомчі сили знову надіслали чіткий сигнал: «злочинцям немає безпечного притулку».

Зазначається, що морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи «Південний спис», висадилися з корабля USS Gerald R. Ford і без інцидентів затримали танкер.

Такі затримання підтримуються всією потужністю десантної оперативної групи ВМС США, включаючи готові до бою і смертоносні платформи USS Iwo Jima, USS San Antonio і USS Fort Lauderdale, — наголошують у військовому командуванні.

Таким чином, це вже також третє захоплення Сполученими Штатами танкерів «тіньовго флоту» РФ за цей тиждень. До цього 7 січня в Атлантичному океані було захоплено танкер Marinera, а в Карибському морі — танкер Sophia.

Джерело: Reuters, Південне Командування Збройних сил США