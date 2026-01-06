США планируют перехватить танкер из Венесуэлы Фото:

США готуються перехопити танкер з Венесуели — це судно Росія взяла під свій захист.

Мова йде про нафтовий танкер Bella 1, який країна-агресор використовує у складі свого тіньового флоту. У 2014 році це судно потрапило під американські санкції. У грудні минулого року танкер прямував до Венесуели, але розвернувся, щоб його не захопила берегова охорона Сполучених Штатів. Про це повідомило CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що після цього екіпаж судна намалював російський триколор на борту й заявив про захист з боку РФ. Згодом танкер в реєстрі Росії уже під назвою Marinera. Російська сторона передала американцям дипломатичну ноту з вимогою не втручатися.

Попри це, США вже ж готуються перехопити Marinera, а також інші танкери, які перебувають під санкціями. На це вказує активне перекидання військової техніки до Великої Британії.

Як відомо, 5 січня біля венесуельських берегів фіксували ще один танкер під назвою Hyperionю. Тоді судно теж змінило прапор на російський, намагаючись уникнути затримання.

Нагадаємо, в грудні минулого року в нейтральних водах Середземного моря, за понад 2 тис. км від України, підрозділ «Альфа» Служби безпеки України уразив повітряними безпілотниками танкер російського тіньового флоту «QENDIL». У момент спецоперації судно не перевозило жодних вантажів, тож ця атака не становила загрози для екологічної ситуації в регіоні.

